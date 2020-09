Tamsalus saab kuulata "Tasase maa laule"

"Septembrikuuga on ilmad läinud jahedaks ning niiskeks. Oleme jälginud pingsalt laupäevast ilmaprognoosi ning kõik ennustused näitavad vihma. Selleks, et korraldada publikule ja esinejatele mugav kontsert otsustasime kontserdi toimumiskoha tõsta siseruumi. Kuigi korraldajate mõte oli ilus siis usun, et otsus kontsert liigutada gümnaasiumi aulasse on ainuõige, " laulsus Tapa Valla Kultuurikeskuse direktor Edmar Tuul. "Oleme tänulikud Tamsalu Gümnaasiumile, kes on nõus meid vastu võtma, sest kahjuks meie enda kultuurimaja veel publiku vastuvõtuks valmis ei ole."