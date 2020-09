Vinni-Pajusti gümnaasium alustab uut õppeaastat rahulikus meeleolus

Ehkki kool püüab teha kõik, et säilitada rahulik meeleolu ja vajalik rutiin, on tänavune olukord koolikorraldusse oma korrektuurid sisse viinud. "Suurimat rõhku asetame muidugi viiruse sissetungi ennetamisele – vähimagi haigustunnusega last ja õpetajat me kooli ei luba, lapsevanemad koolimajja ei sisene, väldime kogunemisi, rakendame vajadusel karantiini," sõnas kooli direktor Henry Kallaste.

Mõne teise haridusasutuse kombel osalist distantsõpet kool praegu ei planeeri. Kui see otsus – osaline või täielik karantiin – tuleb siiski teha, on kool suve jooksul astunud suure sammu edasi ja läinud üle ühisele õppeplatvormile. See tähendab, et kogu kaugõppetöö toimub ühes keskkonnas, mis loodetavasti ühtlustab nii õpetamise kui õppimise taset. "Meie jaoks on lõppenud erinevate platvormide vahel klõpsutamine, mis kevadel tekitas segadust nii lastes, vanemates kui ka õpetajates ning raiskas palju lapsevanemate väärtuslikku aega, mida karantiini ajal tuli ju jagada miljoni toimetuse vahel," on Kallaste kooliaasta osas lootusrikas.