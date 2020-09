Ettevõtja tänas sõpru võimsa peo ja ilutulestikuga

"Mõte tuli sellest, et mul on rohkelt sõpru, kellega olen elus palju koos olnud, aga viimastel aastatel pole kohtunud. Mõnda polnud juba kümme aastat näinud," rääkis Olev Puldre. "Lihtsalt tahtsin neid näha ja kutsusin külla, et tuletada natukene meelde vanu aegu. Me ei nostalgitsenud, vaid tegime ühe uhke peo koos ilusate esinejatega."