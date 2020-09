Rakveres sõitis ühe päeva linnaliinibuss

Lisaks manitses liini pidaja reklaamis: “Rakverlased! Pidage meeles, et Teie kohe algusest omnibusel sõidate, muidu võib see hää asi jälle sama ruttu kaduda!” Esimene katsetus piirduski vaid ühe päevaga, kuna selgus, et buss on linnas sõitmiseks liiga suur. Samuti polnud reisijaid just ülemäära palju. Liin pandi esialgu seisma ja loodeti väiksema bussiga peagi taas avada.