Peeter Raudsepp: “Teater tuleb inimeste immuunsüsteemile kasuks”

Koroonakriisi halvav mõju taandub: teatrid tohivad taas mängida etendusi täissaalidele. Kuigi keegi ei tea ette, milline on seis järgmisel nädalal, rääkimata kuust või aastast, on Rakvere teater seadnud paika plaanid ning loominguline juht Peeter Raudsepp on lootusrikas.