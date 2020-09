Aasta hiljem nenditi meedias, et hoonest on saanud tõeline külastusobjekt ja koht ürituste korraldamiseks. Kiideti hoone head energiat. Moodsa mitmeotstarbelise hoone ehitamine oli omaaegse Sõmeru vallavanema Peep Vassiljevi südameasi.

Praegu Rakvere vallavolikogu juhtiv Vassiljev lausus, et kümme aastat pole veel mingi õige juubel, aga ümmargune arv siiski. Ta rääkis, et kuna valla majanduslik seis oli tema ametisse asumise ajal väga halb, lükkus plaanide teoks tegemine mõnda aega edasi. Kui projektikonkurss välja kuulutati, osalesid komisjonis Eesti tipparhitektid. Võidutöö jäi kohe silma ja leiti, et projekt “Kõrreline” on ülejäänutest oluliselt paremini õnnestunud nii tulevase hoone funktsionaalsuse kui ka väljanägemine poolest.