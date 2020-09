Vaade: uus rahvaspordiala – kettagolf

Kuidagi järsku oskavad paljud tervisesportlased lendavaid taldrikuid väga kaugele loopida ning kohti, kuhu neid taldrikuid visata, on peaaegu igas Eesti linnas ja suuremas asulas. Millest selline disc-golf’i-hullus, kust see tuli ja miks see ala nii populaarne on? Tundub, et eestlastel on välja kujunemas uus rahvusspordiala.