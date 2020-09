Käsipallurid tegid Balti liiga avamängust pidupäeva

"Võitu on Põlva vastu praegu vara loota, aga mängida nendega võime. Head meelt valmistab, et meil leidub lisaks nendele, kes põhiliselt platsi peal rassisid, samuti pingi peal neli-viis noort ja tahtmist täis poissi," rääkis tapalaste peatreener Aron Jaanis.

Serviti loots Kalmer Musting kiitis algatuseks sitket vastast. "Tapa mängib kodussaalis hea emotsiooni ja väga tugeva hingega. Selle hooaja alguses on nende mäng eriti hingestatud, sest see on nende esimene hooaeg Balti liigas," rääkis ta. "See oli selge, et siit võis oodata äärmiselt tugevat mängu. Meie kaitsetegevus oli täiesti okei, kuid probleeme esines realiseerimisega. Tagamängijate visetega ei saa eriti rahul olla, aga töötame selle kallal. Kõik teadsid, kuidas Naum väravas tegutseb, aga kahjuks jäädi ikka realiseerimisega hätta. Tark mängija peab oskama neid asju analüüsida, siis saab ka visked sisse."