Õpilasleiutajad panevad pead tööle

"Konkursile saabub igal aastal sadu töid, mille seas on olnud nii väga lennukaid kui ka hästi praktilisi lahendusi päriseluliste probleemide lahendamiseks," ütles teadusagentuuri teaduskommunikatsiooni osakonna juhataja Annely Allik. "Meie omalt poolt innustame kaasa mõtlema ka kõiki lapsevanemaid ja pereliikmeid, sest töö juhendaja ei pea olema tingimata õpetaja. Juhendada võib ka isa, ema, vanavanem, vanem vend, õde või sõber, kellega koos on tore midagi põnevat teha ja nuputada. Varasematel konkurssidel osalenute seast on praeguseks juba ka näiteid, kus ühel aastal edukas osaleja on järgmistel aastatel olnud juba juhendajana toeks oma sõpradele. Nii et pange aga pead tööle!"