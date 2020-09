Rakveres kõlab Arvo Pärdi "Summa"

"Kontserdi pealkiri "Summa" on mitmetähenduslik – saab kuulda, kuidas kõlab Arvo Pärdi muusika saksofonide ja koori liitmisel, saab kuulda kuidas kõlavad koos imelise kõla ja musikaalsusega Rascher Saxophone Quartet ja kammerkoor Collegium Musicale ja loomulikult ei puudu kontserdilt Arvo Pärdi samanimeline muusikateos," ütles dirigent Endrik Üksvärav.

"See on meile suur au Arvo Pärdi 85. sünnipäeva puhul Eestis kontserte anda," ütles Rascher Saxophone Quarteti liige Andreas van Zoelen."Arvo Pärdiga seob meid pikaajaline koostöö ja ka Collegium Musicalega oleme varasemalt koostööd teinud. Sel korral esitame koos Arvo Pärdi loomingut – olen siiralt rõõmus, et Arvo usaldas mind neid seadeid koorile ja saksofonidele kirjutama."