Karude eesliini tugevdavad kaks üle kahemeetrist torni

Karude mänedžer Raivo Tribuntsov tähendas, et treeningutele on väikese vaheajal taas peatreeneriks edutatud Andres Sõbra käe all pihta antud mehiselt ja reedel siirdutakse juba esimesele treeningmängule pealinna, kus on vastaseks Martin Müürsepa juhendatav TLÜ/Kalev.