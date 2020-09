Vabaõhukeskuses saab vaadata hologramme

Linnapea Triin Varek rääkis, et esialgu kuvatakse püsiatraktsioonil ilmastikukindlate, suurt niiskust taluvate seadmetega kooliaasta alguse puhul õppuritele mõeldud tervitusteksti. Edaspidi saab teksti vastavalt vajadusele teatud aja tagant vahetada. Varek kõneles, et kui algselt sooviti hologrammilahendus avada pärast kooliaasta alguse tähistamist, jäeti koroonaviirusega seonduvalt ning inimeste tervisest lähtudes koolidele mõeldud ühisüritus ära. Selle asemel otsustati õppureid tervitada hologrammiga. “Mul on hea meel, et saime ühendada kaks ideed ja võime kõiki koolijütse üllatada originaalse tervitusega Vallimäe väiksel laval,” ütles linnapea.