Sõmeru kooli lapsi juhatati õppeaasta algul õigele teele

Kooli saabujatele tutvustati uusi radu ja võimalusi, sest kõik kippusid käituma vana harjumuse kohaselt. “Tegelikult me ise tutvume ka siin uue liikluskorraldusega ja jälgime, et lapsed saaksid turvaliselt kooli,” selgitas noorsoopolitseinik Kadi Tiinas. Ta rääkis, kui tore on, et osa vanemaid leiavad aega oma lapse jaoks, tulevad välja ja tutvuvad ka ise uue olukorraga, mitte ei lase last keset teed autost välja. “Lapsed jooksevadki uisapäisa suures koolieufoorias autost välja ega pane tähele, mida teised liiklejad teevad,” ütles Tiinas ja lisas, et see pilt tekitab kohati lausa kõhedust.