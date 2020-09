Vihmane ilm ja koroona mõjuvad kartulikasvatusele erinevalt

Osaühingu Pandivere Kartulikasvatus juhatuse esimees Mati Mere ütles, et on juba nädal aega kartulit võtnud. Mehe sõnul võeti kolmapäeval kartulit täie hooga, eile hommikul samuti, kuid siis hakkas kallama. “Vihm ikka segab,” nentis Mere.

Osaühingus on seni võetud 45 hektarist vaevalt veerand. Mere sõnul loodab ta head saaki. “Võimalik, et parem kui mullu,” lisas ta. Varajased sordid, kollane “Flavia” ja punane “Red Lady” annavad selleks lootust. Samas tunnistas osaühingu juht, et kohati on kartulid juba liiga suureks kasvanud. Mere sõnul on suvel olnud niiskust ja päikest, mis kartuli kasvule soodsalt mõjub.