Kadrinas lõigatakse täna tervisekeskuse linti

Vast valminud ruumidesse koliti ümber juba eelmisel reedel ja esmaspäeval alustati uues hoones vastuvõttudega. “Meil on väga vedanud, kuna oleme hoone kujundamisel saanud olla juures projekteerimisest kuni sisustamiseni,” rääkis ​Laili Konist, kes on üks kolmest Kadrina perearstist. Ruumid on planeeritud väga mugava paigutusega. Doktori sõnul on praegu väga oluline roll pereõel, kes tegeleb patsientide nõustamise ja vastuvõtuga. Kõigi kolme arsti pereõed said omale eraldi ruumikad kabinetid.