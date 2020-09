Lääne-Virumaa saab uue kaitseala

Kuni järgmise nädala lõpuni on avalikul väljapanekul eelnõu Savalduma maastikukaitseala moodustamise kohta. Uue maastikukaitseala territoorium on küll praegugi kaitse all Pandivere nitraaditundliku ala koosseisus, kuid alal puudub kehtivate õigusaktide kohane kaitsekord.