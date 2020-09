Noorsooteater avas headest raamatutest kõneleva riiuli

Sarja "Eesti Noorsooteatri raamaturiiul" materjal on tasuta kasutamiseks nii koolidele, raamatukogudele kui kõigile teistele huvilistele.

esimeses saates räägib Eesti Lastekirjanduse Keskuse kommunikatsioonijuht ja kirjandusteadlane Kadri Naanu hollandi kirjaniku Toon Tellegeni jutukogumikust „Kõik on olemas”. Katkendeid raamatust loevad Tellegeni juttudel põhinevas lavastuses "IRIKKIRI" (lavastajad Tiina Mölder ja Christin Taul) osalevad Eesti Noorsooteatri näitlejad Taavi Tõnisson ja Steffi Pähn.

"Kirjandus ja teater käivad käsikäes," ütles Eesti Noorsooteatri kunstiline juht Mirko Rajas. "Raamatute valik on suur, mõnikord on teekond väärt teosteni keeruline. Mõnikord võib olla aga huvitav raamat impulsiks, et luua lavastus või tulla lavastust vaatama. Teinekord võib olla hoopis mõni hea lavastus teejuhiks autori või teose juurde."