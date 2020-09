Kolumn: sügise eel

Septembris pääseb katkukammitsaist valla teater, ühes kuus tuleb lavadele üle Eesti vist rohkem esietendusi kui mõnel varasemal hooajal. Täna kell kümme lõpeb Tallinnas üks 99-tunnine lavastus, mis 1. septembril algas. Teiste kõnetamist ihaldanud kunstirahvas saab taas publikut naerutada, neist pisaraid kiskuda, neid mõtlema panna. Kuigi elus on olnud palju draamat, on mängudraamat küllalt vähe olnud, nii et teatrimürgitust publik veel ei saa. Palve hakata end etendustel-seanssidel registreerima teeb ettevaatlikuks, kuid eks see ole kompromiss selle nimel, et kultuuriüritused jätkuda saaksid. Eesti on ka küllalt väike, et see toimiks. Mõnes suurriigis on näiteks väike kontserdisaal 1500-kohaline; kui meil kroonviirus publikuks tuleb, võib ta ka välja paista.