Pump track – füüsiline pingutus kogu kehale

Pump track on maailmas võrdlemisi uudne ekstreemspordi harrastajatele mõeldud trikirada. Isegi sedavõrd uudne, et eestikeelset sõna selle nimetamiseks veel ei leidu. Küll aga on rajad hakanud kerkima mitmele poole Lääne-Virumaale ja päevasel ajal need tühjad ei seisa.