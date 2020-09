Abi vajavate inimeste arv kasvab

Rakvere toidupanga koordinaator Anu Toomla rääkis, et enne tänavust kevadet osast valdadest toiduabi vajavaid inimesi polnud. “Praegu on toidupangaga seotud 300 inimest, pluss 300 inimest maakonna valdadest. Arvan, et sadakond inimest on meile juurde tulnud,” ütles Toomla.

Abi vajavad lastega pered, üksikvanemad, eakad ja erivajadusega inimesed.

Toomla sõnutsi on toimetulekuraskused tekkinud seetõttu, et inimesed on töötuks jäänud, eakatel kulub pension kommunaalkuludeks, mõnel pole kindlat elukohta.