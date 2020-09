Kuldsete abielupaaride eeskuju tõusis armastuse altarile

Topelt 60: teemantpulmi tähistavad perekonnad on omavahel seotud ka suguvõsaliini pidi. Lääne-Virumaa kuldpulmapaaride vastuvõtul särasid Aino ja Erich-Kustav Kereme (paremal) ning Maie ja Rein Suurkaev. FOTO: Ain Liiva

Rakvere Kolmainu kiriku võlvide all kõlasid pulmamarsi võimsad akordid. Maailmakuulus teos on auväärsete abielupaaride armastust pühitsenud 50, 55, 60 aastaringi tagasi. Nüüd on sel nende kõrvus teistsugune kõla: sügavam ja värviküllasem – kõigeväelise puutega. Eile olid pühakojas armastuse altari ees paarid, keda ühendab kauane abielu.