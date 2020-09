Uus õpilaskodu annab nii panni kui ka saunalina

Rakvere ametikooli õpilaskodu on Eestis praegu kõige moodsam. Selle juhataja Urve Saar ütleb: “Kõik on tehtud selleks, et õpilane saaks koolis käia ja oma vaba aega kasulikult veeta.” Nii ongi õpilaskodu poolt ette nähtud potid-pannid, noad-kahvlid ja puhas voodipesu, mis tuleb pesumajast.