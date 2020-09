Ürituse turundusjuhi Ellen Anett Põldmaa sõnul tuli idee sellest, et kogenud inimesed mäletavad, kuidas möödunud sajandil sai kartuleid oma põllulapikestelt käsitsi ja algelisemate masinatega võtta, aga tänapäeval näevad paljud noored, et kartul tuleb poest, ja kartulivõtukogemus võib sootuks puududa. Talgupäeval on külla oodatud kõik noored-vanad kartulihuvilised, et kanda edasi kartulivõtmise kogemust.