Aasta õpetaja: Moonika Suurmaa ja Virge Ong püüavad suurt tunnustust

2020 on Virge Ongi aasta. "Kevadest saadik olen kaks korda šokis olnud," nentis Ong. Paar kuud tagasi saabus teade, et ta on juba teist korda valitud maakonna tublimaks haridusjuhiks. "Mõtlesin, et oi-oi, kui tore. Emotsioonid läksid kohe ülepea. Lugesin täna hommikust teadet aasta haridusjuhi nominatsiooni kohta kaks korda. Kas tõesti on see niimoodi."

On küll. Sõmeru põhikooli direktor tunnistas, et loomulikult nii suure märkamise peale on tunne hea. Ta väärib seda.

"Mis ma teen? Oma tööd. Iga päev teen oma tööd, püüan teha paremal viisil. Mõtlen, et mulle meeldib olla kuskile teel. Meeldivad uued plaanid ja uute asjade elluviimine, meie kooli meeskond," ütles Virge Ong.

1985. aastast haridusega seotud olnud naine, nentis, et niisama istumine pole tema jaoks, ta soovib alati kogeda uut- ja teistmoodi teekonda.

Sädet aitab hoida kodukoht Käsmu, see on haridusjuhi mahalaadimise ja laadimise koht. Aastaid on ta oma aega ja jõudu panustanud vedades kaluripaiga külaseltsi. "Üks asi tasakaalustab teist. Sul tekivad ühte asja tehes mõtted hoopis teisest. Kui leian motivatsiooni ja tahet liigun alati edasi," märkis Ong. Niimoodi on ta jagunud energiat mitu suve jutti töötades Käsmu kaupluses, mis on ka lisanud mõnusat motivatsiooni.

Võsu põhikooliga seotud olnud Ong on 2005. aastast juhatanud Sõmeru põhikooli. Sõmeru põhikoolis õpib 195 last ja personal moodustab 38 inimest.

"Neid asju on süle ja seljaga. Ta on loominguline, järjekindel ja kohusetundlik. Tunneb oma eriala. Loomulikult on ta lapsi hoidev, toetav ja armastav õpetaja." Niimoodi iseloomustas aasta lasteaiaõpetaja nominent Moonika Suurmaad Rakvere rohuaia lasteaia juhataja Ene Nool.

Aasta õpetaja laureaadid selguvad galal "Eestimaa õpib ja tänab", 3. oktoobril Alexela Kontserdimajas ning Eesti Televisiooni otse-eetris.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps ütles, et õpetajatöö märkamine ja tunnustamine on saamas ühiskondlikuks normiks, mida näitas nii rekordiline kandidaatide arv kui aasta-aastalt kasvav õpetajaks õppima asuvate noorte hulk.

"Õpetajad väärivad oma vastutusrikka töö eest tunnustamist ja traditsiooniline aasta õpetaja gala on selleks vaid üks, kuid see-eest suurepärane võimalus. Hea sõnaga saab õpetajat kiita ja tänada iga päev," lausus Reps.

Minister lootis, et tulevikus võtab igaüks vaevaks esitada oma lemmikõpetaja aasta õpetaja konkursile.