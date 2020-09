Koroonakriis pidurdas korterituru aktiivsust

Küll on aga mõnevõrra tõusnud korterite hinnad, sest tehingute kogukäive vähenes vaid seitse ja pool protsenti. Kui Eesti keskmine korteri ruutmeetri mediaanhind oli esimesel poolaastal 1490 eurot ja Tallinnas koguni 1940 eurot, siis Lääne-Virumaal oli mediaanhinnaks vaid 231 eurot. Selgelt madalam on mediaanhind vaid Valgamaal, Lääne-Virumaaga enam-vähem samal tasemel on Jõgevamaa, Ida-Virumaa ja Põlvamaa korterihinnad. Ülejäänud maakondades maksavad korterid oluliselt rohkem.