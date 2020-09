Maakonna kaks kiiruskaamerat fikseerisid suvel ligemale tuhat kihutajat

Politsei- ja piirivalveameti liiklusmenetlustalituse juht Alar Karu rääkis, et Ida prefektuuri kasutuses olevad kaks mobiilset kiiruskaamerat tuvastasid suveperioodil Virumaal 1723 piirkiiruse ületamist. "Nimetatud andmed on kahe maakonna peale ühtsed, kuna Ida prefektuur teenindab mõlemat maakonda," selgitas Karu. Tema sõnul on liiklusjärelevalve võimalike meetmete tõhususe detailne hindamine laiema analüüsi küsimus. Küll aga näitavad senised analüüsid, et statsionaarsete kiiruskaamerate juures muutub piirkiirusest kinnipidamine paremaks ja seeläbi vähenevad nimetatud teelõikudel ka liiklusõnnetused.