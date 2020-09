Koroonaolukord on Lääne-Virumaal päris hea

Terviseameti ida piirkonna osakonnajuhataja Marje Muusikus: "Lääne-Virumaal on olukord päris hea. Kaks koroonahaigusjuhtumit on omavahel seotud. Kõikide haigete puhul on tuvastatud, kus nakatumine ast leidis ja seosed on kenasti olemas."

Ta lisas, et Ida-Virumaal on koroonapuhangu kasv aeglustunud, kuid mitte peatunud. "Hea meel on tõdeda, et Estonia kaevanduse ja Jõhvi keldri kolded on rahunenud. Kuid arusaadavalt võivad Lüganuse valla ja Kiviõli inimesed liikuda Lääne-Virumaale. Need kohad on siinsamas," lausus Muusikus.