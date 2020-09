Aqva Hotels sai Viljandilt ehitusloa spaahotelli rajamiseks

"Mul on hea meel, et kevadel koroonaviiruse tõttu korraks seiskunud projekteerimine on jõudnud nüüd nii kaugele, et saime arendajale ehitusloa anda," ütles Timpson.

Rakvere Aqva spaa tegevjuht Roman Kusma rääkis, et neil on heameel. "Loodame parimale, et majandus püsib sellisena nagu on. Eks paistab, suuri etteulatuvaid plaane teha ei saa," lausus Kusma. Ta lisas, et elatakse teadmisega, et 31. jaanuaril on projekt valmis.