MM-ralli virulaste duellis edestas Koskinen Poomi

Lõpuks püüdis nende auto kinni ristuva kõrvaltee teetamm, millega kohtumise järel tehti enne lõplikult pidama saamist veel paar saltot. Väga suurel kiirusel (mõnedel andmetel kuni 170 km/h – toim.) toimunud väljasõidu tagajärjel sai kahjustada auto esiosa, muu hulgas kaotas masin parema esiratta. Auto tehnilist olukorda avarii järel hinnanud rahvusvahelise autoliidu spetsialistid tähendasid, et turvavarustus töötas hästi. “Puur kuskilt kannatada ei saanud. Nii et selles mõttes annab lootust, et ehk ikkagi väga hull [auto seisukord] ei ole,” märkis Georg Gross. Kui kulukaks rallimasina uuesti heasse sõidukorda seadmine võib kujuneda, ei osanud ta arvata.