Politsei tabas Pika tänava seinalõhkuja

Virumaa Teataja andmetel aga pole tabatud mehega midagi peale hakata, sest ta pole võimeline kriminaalmenetlusel osalema ega võimalikku karistust kandma. Sestap politsei tema vastu kriminaalmenetlust ei alusta. Seega peab Rakvere linn lõhkumisega kaasnenud varingu tagajärjel tekkinud kahju oma taskust kinni maksma. Linnapea Triin Varek on varem öelnud, et varinguga põhjustatud kahju on umbes 300 eurot.