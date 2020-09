Gagarini kodukohvik on eelmistel aastatel tegutsenud Kastani puiesteel hoovis, kuid tänavu tuldi oma letiga otse keset laadamelu ehk teiste kauplejate vahele. Leti taga seisnud Rakvere teatri vanemrätsep-modelleerija Anne Komp rääkis, et pakutavad küpsetised ehk porgandi-, kapsa-, peedi-, suvikõrvitsa- ja muud pirukad on küpsetanud kolm sõbrannat.