Kui keskmängija Hayesi testitulemus on tänaseks selgunud ja see oli negatiivne, siis eelmisest aastast tuttava tagamehe Harrise testi vastus pole ka neli päeva hiljem terviseametilt veel laekunud.

Rakvere meeskonna mänedžer Arnu Lippasaar avaldas lootust, et tegu on lihtsalt asjaolude kehva kokkusattumusega. "Hästi ei usu, et kui ühe välismängija test oli negatiivne, siis teise oma mitte. Mõlemad tulid sama lennukiga," märkis ta ja lisas, et kuigi tulemuste teada saamiseks oli ta palunud ennast määrata kontaktisikuks, tekkis mingil põhjusel infovahetuses tõrge ning hetkel valitseb teadmatus.