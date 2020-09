Sven Hõbemägi rõngastas Paides terveks ravitud kakud

Hõbemägi ütles, et rõnga said jala ümber karvasjalg-kakk, kodukakk ja Euroopa väikseim kakuline värbkakk Ta märkis, et kui muidu kujutavad inimesed ikka kakulisi ette suurte lindudena, on värbkakk näiteks õige väheke suurem kui varblane. Et seda demonstreerida, tegi ­Hõbemägi lindudega koos fotod, mis näitavad hästi ära nende tegeliku suuruse.