Eve Ermann, ametilt restauraator, rääkis, et maalide üheks algimpulsiks on olnud töö ajaloolistel objektidel, kus ta interjööride värviuuringute ning seinamaalingute konserveerimis- ja restaureerimistööde käigus puutus kokku huvitava ja väärtusliku materjaliga. “Hilisemas tööprotsessis saab see paratamatult kinni kaetud ja osaliselt lihtsalt kaob: eri ajastute kihistused, erinevad värvigammad, kulumisaste. Parandades muutub see tihti uueks, kaotades oma väärtusliku paatina,” kõneles ta.