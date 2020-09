Virge Ong ja Moonika Suurmaa on teel aasta õpetaja tiitlile

Virge Ong tunnistas, et kevadest on ta kaks korda heas mõttes šokis olnud. Sõmeru põhikooli direktor on üle kullatud tiitlitega, esmalt valiti ta teist korda maakonna kõige tublimaks haridusjuhiks. “Mõtlesin, et oi-oi kui tore. Emotsioonid läksid kohe üle pea. Teadet aasta haridusjuhi nominatsiooni kohta lugesin kaks korda,” rääkis Ong.