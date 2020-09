Juhtus nii, et Kadrina keskkooli direktor Arvo Pani käis trumme õppimas ansambli The Swingers muusiku Peep Kallase juures. "Arvo oli Peebule helistanud ja küsinud, kas võiks olla reaalne, et ta kutsub mind Kadrina keskkooli muusikatunde andma," kõneles Mihkel Mattisen.