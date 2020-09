Üheksa Lääne-Viru noortalunikku ootab toetusotsust

Maaelu arengukava 2014-2020 noortele põllumajandusettevõtjatele mõeldud meetmest on kuni 40-aastastel ettevõtjatel võimalus saada ühekordset toetust kuni 40 000 eurot. Enamus taotlejatest soovibki saada maksimaalset summat.

Taotluste kogusumma on 5 344 237 eurot. Eelarves on toetusteks ette nähtud 3 750 000 eurot, nii et kõigile soovitud toetusraha paraku ei jätku. Toetuse saajad selguvad 25. novembriks.