Hundid hakkavad lambaid noolima

Keskkonnaagentuuri eluslooduse peaspetsialisti Marko Kübarsepa sõnul on maikuu alguspäevil lisandunud uus järglaskond nüüdseks jõudsalt sirgunud ja jõudnud oma arengus sinnamaani, kus nende ööpäevane toiduvajadus on kasvanud üsna suureks. Samas on nad juba võimelised oma vanematele toiduotsinguil kilomeetrite viisi järgnema.