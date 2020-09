Narva teatrikeskuses esietendub Georg Otsast inspireeritud lugu

Lavastus valmis Georg Otsa 100. sünniaastapäeva auks ja pidi esietenduma juba kevadel, kuid koroonaviiruse tõttu sai see pool aastat küpseda, et sügisel publiku ette jõuda.

Slava Durnenkovi kirjutatud lugu räägib kuuest naisest, kelle elus on tähelepanuväärset rolli mänginud Georg Ots ja tema looming. Eelkõige on see ikkagi lugu inimestest: eneseküllastest ja mittevajalikest, omadest ja võõrastest. Lastest, kes kordavad vanemate saatust, ja vanematest, keda piinab süütunne. Olukordadest, kus kõike võib mõista, aga muuta ei saa midagi. Niisamuti on see lugu tantsudest üksinduse, surma ja armastusega Georg Otsa laulude saatel.