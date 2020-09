Juhtkiri: professionaalist õpetajaks

Sellised lood, et professionaal tulevastele põlvedele teadmisi jagama asub, on kaunis harukordsed. Küll võib neid kuulda spordi vallas, kus endisest jalgpallurist saab treener, endisest tennisistist füsioterapeut ja nii edasi.

On teada-tuntud ütlus, et need, kes ise ei oska, õpetavad. Äkki oleks aeg see kümnenditetagune tarkus kummutada ja uus luua – kes oskab ja on end tõestanud, õpetab.