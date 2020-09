Pean Peeter Raudsepaga nõustuma. Nii nagu sügisel algab uus kooliaasta, lükatakse hoog sisse teatrihooajale. Rakvere teatris tänavu juba kaheksakümne esimesele. See on märk aastaaja vahetumisest, see on see ootusärevusest tingitud mõnus närvikõdi – millised esietendused toob uus hooaeg ja kas ehk on ka näitlejate read täienenud. Jube kahju oleks, kui suvi vahetuks sügise vastu, aga teatrisse ei saakski.