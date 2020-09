Peaminister Jüri Ratas ütles, et valitsuse peamine ülesanne on koostada tänavu viirusest lõplikult võitu saava Eesti eelarve. Ta lisas, et valitsus peab toetama raskemini kriisist mõjutatud valdkondi ning keskenduma investeeringutele, mis aitaksid majanduse võimalikult kiiresti uuesti kasvule.