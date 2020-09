“Otsustasime, et teeme restoranis täisuuenduse,” rääkis Aqva tegevjuht Roman Kusma. Praeguseks on remont jõudnud lõpusirgele. Ehitustööd on juba tehtud, järg on sisekujundajate ja mööbli paigaldajate käes. Kusma sõnul peaks Fiore taas uksed avama oktoobri alguses.