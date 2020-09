Suvi rõõmustas päästjaid õnnetuste vähenenud hulgaga

Ida päästekeskuse Lääne-Virumaa päästepiirkonna juht Jaak Janno lausus, et numbrid on nii alla läinud, et lust on kohe vaadata. Põlengutest rääkides nimetas ta asjaolu, et suvel polnud ühtegi tulesurma, mullu suvel oli üks. Janno selgitas, et tulesurmad juhtuvad tavaliselt kütteperioodil, mil küttekolletele rohkem puid alla pannakse, mistõttu võib ette tulla enam eksimusi.