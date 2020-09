Peatäid levivad ikka seal, kus palju päid koos

Seda, et pikad juuksed ei pea tüdrukutel kinni olema mitte selle pärast, et ilus oleks, vaid just selleks, et täid ei saaks hõlpsalt levida, rääkis Annika (nimi muudetud), kelle tütar lasteaiast ebameeldiva üllatusega koju tuli. Naise sõnul avastas ta täid lapse peas õhtul, kui poed ja apteegid juba kinni olid.