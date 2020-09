Tarva korvpallur andis positiivse koroonatesti, kuid sõprusturniir toimub

Tarva meeskonna mänedžer Arnu Lippasaar kinnitas, et positiivse kordustesti andnud mängija näol on tegemist välismaalt saabunud palluriga, kelle nime ta mängijaga sõlmitud lepingule viidates avalikustada ei tohi.

"Teeme terviseametiga igakülgset koostööd ja järgime kõiki meile antud juhiseid," lausus Lippasaar. Ta lisas, et testitud on kõiki asjaosalisi, kellel võis koroonaviirusega nakatunud sportlasega Rakveres olla vähimgi kokkupuude. Kõik ülejäänud testitulemused olid negatiivsed.

Mänedžer lisas, et kuigi otsest ohtu ei ole, otsustati, et kodurahu huvides ükski kohustuslikus isolatsioonis viibiva viirusekandjaga isegi kaudselt kokku puutunud inimene reedel ja laupäeval Rakvere spordihallis korraldataval korvpalli sõprusturniiril Tarvas Cup, sellele eelnevatel treeningutel ega muudel kokkusaamistel ei viibi. See puudutab ka teist välismängijat, kes viirusekandja ei ole.

"Kõik [külaliskorterites viibivad] pallurid on üksteisest eraldatud, lähikontakti nende vahel ei ole," lausus Arnu Lippasaar. Tema sõnul pole muretsemiseks põhjust, sest meeskond järgib terviseameti antud suuniseid. "Turniir toimub, kuid pealtvaatajatel on kohustus kanda saalis maski. Neid saab vajadusel soetada kohapealt," lisas mänedžer.

Terviseameti ida piirkonna osakonnajuhataja Marje Muusikus ütles, et amet on Rakvere Tarva nakatunud välismängija olukorraga hästi kursis ja jälgib olukorda. "Antud juhul selgitame välja, kas nad [välismängijad] puutusid kuidagi omavahel kokku," lausus ta. "Kui on vähimgi kahtlus, et [nakatunuga] võis olla kokkupuude, siis oleks parem, kui ka teine mängija jääks nädalaks eemale."