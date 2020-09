Rahvusooper Estonia toob Rakvere kultuurifestivalile "Luikede järve"

Rakvere linnapea Triin Varek sõnas, et aasta tagasi ellu kutsutud festival on kindlasti Rakvere üks tähtsündmusi. "Siiras rõõm, et koostöö rahvusooperiga võimaldab meil pakkuda inimestele suurepäraseid elamusi kodulinnast lahkumata. Oleme väga uhked ja tänulikud, et Estonia Rakveres esineb ning etenduvad tippteosed. Usun, et "Luikede järve" tulevad vaatama uuesti ka need, kes on seda juba näinud," rääkis Varek.