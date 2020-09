Päevapilt: Põlengus räsitud Rakvere mini-Rimi avamisel oli rahvamurd

Rakvere mini-Rimi juhataja Leelo Valk rääkis, et pood läbis totaalse muutuse ja on taastatud selliselt, nagu näevad välja kõige uuemad Rimid üle Eesti. Poekülastajaid ootavad uuendused ja üllatused.

"Meil on nüüd olemas kauaoodatud iseteeninduskassad, soojatoidulett ning salatibaar. Lisaks saab tänasest Rimist osta teele kaasa sooja värsket kohvi. Eraldi väljapaneku moodustavad veganitooted," rääkis Valk. Ta lisas, et poe avamise emotsioonid on rõõmsad ja ootusärevus suur, kauplus on töötaja sõnutsi väga ilus.