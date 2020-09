Culpas ja Stupid F said valmis videosingli, MC Lord hakkas Masta Robustaks

Lugu on pärit hiljuti ilmunud Culpase esimeselt sooloalbumilt "Epohh", mille andis väljas Lejal Genes.

Suvi on olnud produktiivne aeg ka Mart Rauba jaoks, kes on tuttav esinejanime järgi MC Lord. Läänevirulane otsustas proovida ühtlasi kätt produtsendina ning andis nime all Masta Robusta välja debüütplaadi "OU!EP".