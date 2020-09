Eesti Turismifirmade Liitu hakkab juhtima Tiit Pruuli.

Tiit Pruuli sõnul on Eesti turism ja kitsamalt reisisektor läbi aegade kõige kehvemas seisus, kus ettevõtete käibed on kukkunud 90 protsenti, valdkonnas töötavaid inimesi on massiliselt koondatud ning sektoril tuleb kriitilise hulga professionaalidega kevadeni vastu pidada, et siis oleks võimalik turismiteenused taaskäivitada.

"Võib liialdamata öelda, et järgmise paari kuu otsused on Eesti reisisektorile elu ja surma küsimus. Kui riik leiab vahendeid, et piisaval hulgal kõrge kogemusega reisieksperte kevadeni hoida, siis võime loota, et kodumaine reisiettevõtlus on uue kõrghooaja algul kosumisvõimeline," ütles Tiit Pruuli.